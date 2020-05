Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallzeuge und Unfallbeteiligter gesucht

Holzheim / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am Dienstag, 05.05.20, kam es kurz vor 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B 54 / Ortseinfahrt Holzheim. Dabei wurde ein hellroter PKW BMW, der nach links auf die B 54 Richtung Hahnstätten auffuhr, von einem geradeaus fahrenden PKW hinten links beschädigt. Der BMW fuhr weiter. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der dem BMW hinterherfahren wollte. Beide Insassen werden gebeten, sich mit der Polizei Diez, Tel.: 06432/601-0 oder per E-Mail unter pidiezwache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez



Tel.: 06432/601-0 o. pidiezwache@polizei.rlp.de





Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell