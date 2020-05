Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg/Rennerod - Nächtliche Einbrüche in zwei Einkaufsmärkte

Bad Marienberg/Rennerod (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es zwischen 0.15 Uhr und 0.45 Uhr zu zwei Einbrüchen, die möglicherweise von den gleichen Tätern begangen worden sind:

Gegen 0.20 Uhr erfolgte ein Einbruch in den Edeka-Markt in der Marienberger Straße in Bad Marienberg. Über die angrenzende Bäckereifiliale gelangten die Täter in den Markt und entwendeten dort überwiegend Zigaretten, die sie in eine Decke packten. Die Videoüberwachung ergab als Tatfahrzeug einen Mercedes der C-Klasse mit Gießener Kennzeichen (GI).

Nur etwa 20 Minuten später, gegen 0.40 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in den REWE-Markt in der Konnwiese in Rennerod. Nachdem die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in den Markt gelangten, entwendeten sie ebenfalls Zigaretten.

Die Schadenshöhe (Diebesgut) beträgt bei beiden Taten insgesamt etwa 8.000 Euro.

Hinweise zu beiden Taten, insbesondere zum dem beschriebenen Tatfahrzeug, bitte an die Polizei Montabaur, Tel. 02602/9226-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

