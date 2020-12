Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Verletzte nach Brand in Doppelhaushälfte

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Eine 68-Jährige Bewohnerin einer Doppelhaushälfte an der Surressestraße in Erle wurde am Samstagabend, 12. Dezember, bei einem Brand verletzt. Das Feuer brach gegen 19.20 Uhr im Anbau des Hauses aus. Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Haustür und löschte die Flammen ab. Die Verletzte wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Doppelhaushälfte ist derzeit unbewohnbar. Es entstand hoher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

