Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Brand eines Altkleidercontainers gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Zwei aufmerksame Zeugen haben in der Nacht zum Dienstag, 15. Dezember 2020, einen brennenden Altkleidercontainer auf der Walpurgisstraße in Bulmke-Hüllen bemerkt. Gegen 2.15 Uhr alarmierten beide (34 und 33 Jahre alt) die Feuerwehr, die den Brand im Bereich der Einwurfklappe löschen konnte. Eine Ausbreitung auf weitere Container oder Gebäude konnte verhindert werden, es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209/365-7112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

