Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Schule

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld bitten um Hinweise zu einem Einbruch in eine Schule an der Straße Nebelswall in der Nacht auf Montag, 14.09.2020.

Eine Reinigungskraft bemerkte am Montagmorgen, 04:30 Uhr, dass ein Fenster des Schulgebäudes aufgehebelt worden war. Unbekannte näherten sich der Schule vermutlich über den Innenhof und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Schulkiosk.

Im Gebäudeinneren durchsuchten die Einbrecher den Kiosk und die angrenzenden Räume nach Diebesgut. Augenscheinlich flüchteten sie ohne Beute über den Einstieg.

Am Abend zuvor, am 13.09.2020, um 22:00 Uhr, war das Fenster noch unbeschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell