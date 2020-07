Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vermisste Christiane Ursula N. wohlbehalten aufgefunden - Fahndungsrücknahme

Heidelberg (ots)

Die seit 13.07.2020 vermisste Christiane Ursula N. wurde am frühen Mittwochmorgen wohlbehalten aufgefunden. Sie wurde gegen 4.15 Uhr von einer Polizeistreife in Waldmichelbach aufgegriffen und in die Wohneinrichtung in Heidelberg zurückgebracht.

Die polizeiliche Fahndung wird zurückgenommen.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild der Vermissten zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell