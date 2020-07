Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 43-jährige Christiane Ursula N. vermisst - Zeugen dringend gesucht

Heidelberg (ots)

Die 43-jährige Christiane Ursula N. aus Heidelberg wird seit Montagmorgen, 13.07.2020 vermisst. Die Vermisste, die derzeit in einer Wohneinrichtung für Erwachsene in der Neuen Schloßstraße in Heidelberg wohnhaft ist, wurde zuletzt gegen 7 Uhr beim gemeinsamen Frühstück gesehen. Seither ist sie unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 43 Jahre alt - 170 cm groß - Stark übergewichtig, 130 bis 140 kg schwer - Westeuropäisches Erscheinungsbild - Kurze braune Haare - Bekleidet mit schwarzer Hose und blauem T-Shirt

Die 43-Jährige ist Diabetikerin und auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, insbesondere Insulin, angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach der vermissten Christiane Ursula N. aufgenommen. Eine Überprüfung aller bekannten Hinwendungsorte der Vermissten sowie eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zu deren Auffinden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist die 43-Jährige häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und wird auf der Strecke zwischen Heidelberg und Bürstadt vermutet. Sie kennt sich im Bereich Weinheim und Bensheim aus und wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach dort angetroffen.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell