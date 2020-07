Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St.Ilgen: Unfall an Kreuzung - Sachschaden ca. 7.000 Euro

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einen Verkehrsunfall am Montag gegen 14.40 Uhr an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Goethestraße/Lenaustraße entstand Sachschaden von ca. 7.000 Euro, beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Ein 80-jähriger Autofahrer war mit seinem Audi von der Goethestraße nach links in die Theodor-Heuss-Straße abgebogen und dabei mit einem aus der Lenaustraße entgegenkommenden 35-jährigen Autofahrer kollidiert. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

