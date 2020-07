Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Volltrunkener Radfahrer verursacht Unfall und attackiert anschließend Zeugen

zwei Personen verletzt

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 23-jähriger Mann, der mit 2,5 Promille auf seinem Fahrrad in der Ketscher Straße unterwegs war, streifte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten BMW und wollte anschließend seine Fahrt fortsetzen. Ein aufmerksamer Zeuge, der mit seiner Freundin im Auto unterwegs war, beobachtete den Unfall und stoppte den Mann. Der 23-Jährige erwiderte dies mit aggressivem Verhalten und schlug schließlich auf den Zeugen ein. Als dessen Freundin zur Hilfe eilte, schlug der Trunkenbold auch auf sie ein. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der aggressive Mann konnte schließlich durch die hinzugerufene Polizeistreife festgenommen werden. Auf der Dienststelle des Polizeireviers Mannheim-Neckarau wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er erkennungsdienstlich behandelt und auf freien Fuß entlassen. Gegen den 23-Jährigen ermittelt nun der Polizeiposten Brühl u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung.

