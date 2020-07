Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist belästig zwei junge Frauen

Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 21:30 Uhr wurden zwei 18-jährige Frauen auf der Ladenburger Neckarwiese durch einen 28-jährigen Mann belästigt, der sich die Hose runtergezogen und an seinem Glied manipuliert hatte. Die beiden Frauen lagen zunächst alleine auf der Wiese. Nachdem sich der Mann nur wenige Meter entfernt von den beiden hingelegt hatte, sprach er sie zunächst an und begann wenig später seine Handlungen mit geöffneter Hose. Die beiden Frauen verließen sofort die Örtlichkeit und verständigten die Polizei. Dank des schnellen Tätigwerdens des Polizeireviers Ladenburg, konnte der Mann unweit der Örtlichkeit festgestellt werden. Ein Alkoholtest zeigte, dass der Mann fast 1,9 Promille intus hatte. Nach Feststellung seiner Personalien und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er auf freien Fuß entlassen.

