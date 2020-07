Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg a.d.B./Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche in der Lobdengaustraße

Hirschberg a.d.B./Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 18 - 11:00 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in der Lobdengaustraße. Unbekannte brachen gewaltsam in den Verkaufsraum eines Obsthofs ein und entwendeten mehrere hundert Euro aus den Kassen. Ebenso brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Abfallbetriebs ein, konnten dort mehrere Tresore öffnen und entwendeten auch hier mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Schriesheim hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Auch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war eingesetzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, oder im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Lobdengaustraße gemacht haben, werden gebeten, diese telefonisch unter 06201/1003-0 oder 06203/61301 mitzuteilen.

