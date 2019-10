Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw zerkratzt+++ Fensterscheibe und Briefkasten beschädigt+++ Einbruch in Schulgarage+++ Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern

Delmenhorst

Pkw zerkratzt

Nordenham. In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 14:30 Uhr, wurde ein geparkter Nissan Micra in der Blumenstraße beschädigt, indem beide Türen der Beifahrerseite zerkratzt wurden. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 1000 EUR. Zeugen, die etwaige Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham.

.

Fensterscheibe und Briefkasten beschädigt

Einswarden. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 08 Uhr, eine Fensterscheibe sowie einen Briefkasten des Jugendhauses in der Straße Am Slip beschädigt und damit einen Schaden von mehreren 100 EUR verursacht. Zeugen, die etwaige Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham.

.

Einbruch in Schulgarage

FAH. Gartengeräte und andere Werkzeuge haben bislang unbekannte Täter aus einer Garage entwendet, die sich an der Grundschule in der Margaretenstraße befindet. Zutritt verschafften die Täter sich durch gewaltsames Angehen des Garagentores. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 07 Uhr. Die Schadenhöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham.

.

Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern in Elsfleth

Am Montag, den 21. Oktober, kam es gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L865 in Elsfleth mit zwei Beteiligten Motorradfahrern. Ein 22-jähriger aus Jade befuhr die Landesstraße mit seinem Krad in Fahrtrichtung Oldenburg. Hierbei übersah er den vor ihm fahrenden und mit seinem Motorrad verkehrsbedingt bremsenden 20-jährigen aus Jade und fuhr diesem auf. Der Unfallverursacher stürzte und verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Sein Motorrad kam in einem dortigen wasserführenden Graben zum Liegen und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

