Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Schulgebäude; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 07 Uhr, in die Pestalozzischule in der Rohrbacher Straße ein. Der oder die Täter entwendeten eine Bohrmaschine und beschmierten die Wände im Flur mit Farbe. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht näher beziffern. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

