Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erst entblößt, dann aggressiv - Polizei nimmt 24-Jährigen fest

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein Mann hat sich am Mittwochabend, 16. Dezember 2020, erst in einem Discounter in der Gelsenkirchener Altstadt entblößt und ist anschließend noch handgreiflich gegenüber dem Sicherheitspersonal geworden.

Gegen 20.45 Uhr ließ der 24-Jährige in dem Laden an der Bahnhofstraße seine Hose herunter. Vor den Augen einer 20-jährigen Gelsenkirchenerin manipulierte er dann an seinem Glied. Ein herbeigerufener 42-jähriger Security-Mitarbeiter begleitete den Mann daraufhin nach draußen. Dabei rastete der 24-Jährige aus. Er trat gegen ein Plakat, brachte den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu Fall und versuchte anschließend noch zuzuschlagen. Auch die alarmierten Polizeibeamten ging der Mann umgehend aggressiv an. Sie nahmen den alkoholisierten 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest.

