Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Laubenheim, Vermisster aus Hamm tot aus dem Rhein geborgen

Mainz-Luabenheim (ots)

Dienstag, 23.06.2020 14:37 Uhr

Am Dienstagnachmittag wird durch Jetski-Fahrer auf dem Rhein Höhe Laubenheim, Rheinkilometer 493, eine im Wasser treibende, leblose Person gemeldet. Kräfte der Wasserschutzpolizei und Berufsfeuerwehr Mainz konnten den Mann nur noch tot bergen. Mittlerweile steht fest, dass es sich um den 55-Jährigen handelt, der am Sonntag in Hamm, Höhe Rheinkilometer 461, in der Rhein stürzte.

