POL-FR: Schwörstadt: Autofahrer mit 3 Promille verursacht einen Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Landkreis Lörrach

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass ein betrunkener Autofahrer beim Schwimmbad in Schwörstadt einen Unfall verursacht hat. Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der 45jährige Fahrer des BMW mit nahezu 3 Promille auf seinem Nachhauseweg in der Rheinbadstraße entlangfuhr und dabei einen geparkten Pkw beschädigte. Erst nach 200 Metern kam der Fahrer mit seinem Pkw zum Stehen.

Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Der 45jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Weiterhin musste er vor Ort seinen Führerschein abgeben.

Zeugen werden geben, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623/74040 zu melden.

