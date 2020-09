Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Baumarkt - Flammen schlagen aus Dach in Gewerbegebiet - Löscharbeiten beendet - Brand konnte eingedämmt werden - Folgemeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Müllheim, Gewerbegebiet

Am 05.09.2020 gegen 22:50 Uhr meldeten mehrere Notrufteilnehmer Flammen, welche aus dem Dach einer Halle im Gewerbegebiet von Müllheim steigen würden. In dieser Halle direkt neben der Bundesstraße B 3 befände sich ein Baumarkt.

Die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass Flammen aus dem Dach des Baumarktes schlugen.

Die Feuerwehr konnte durch ihren zügigen beherzten Einsatz den Brand im Bereich der Dämmung des Daches schnell löschen, so dass es nicht zu einem Übergreifen der Flammen auf die Halle selbst kam.

Derzeit wird an dem dort befindlichen Baumarkt ein Anbau errichtet. Der Brand erstreckte sich nur auf die Dachverkleidung dieses Anbaus.

Die Brandursache ist bislang völlig unbekannt.

Der Sachschaden ist noch nicht zu beziffern, dürfte aber im niedrigen 5-stelligen Bereich liegen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Stand: 00:45 Uhr

Es wird nachberichtet.

FLZ/mt

