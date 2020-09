Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Denzlingen: Zweimal angefahren

Freiburg (ots)

Gleich zweimal vom selben Auto wurde eine Frau am Donnerstagnachmittag in Denzlingen angefahren. Auf einem größeren Parkplatz rangierte eine Autofahrerin und übersah aus ihrem Cabriolet heraus, dass sich hinter diesem eine Fußgängerin befand. Um die Autofahrerin auf sich aufmerksam zu machen, wollte die Fußgängerin die noch im Auto sitzende Fahrerin ansprechen. Offensichtlich hatte sie diese noch immer nicht bemerkt und fuhr ihr bei der Weiterfahrt über einen Fuß. Dies hatte zur Folge, dass die 46-jährige Fußgängerin sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Beim Bemerken des Unfalls verhielt sich die 55-jährige Autofahrerin sofort vorbildlich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

