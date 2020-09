Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 04.09.2020, gegen 11 Uhr, kam es an der Einmündung der Meinrad-Thoma-Straße auf die L126 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich an der Einmündung der L126 auf die B317 ein Rückstau gebildet, welcher über die Meinrad-Thoma-Straße hinausging. Ein 86-jähriger Suzuki-Fahrer fuhr aus der Meinrad-Thoma-Straße nach links auf die L126 in Richtung Notschrei ein. Währenddessen überholte eine 35-jähriger Rennradfahrer, der vom Notschrei kam, die stehenden Fahrzeuge und stieß mit der Front des Suzuki zusammen. Durch den Sturz zog sich der Mann erhebliche Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

