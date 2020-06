Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - GPS-Gerät aus Traktor gestohlen

Herzlake (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag an der Dohrener Straße in einen Traktor eingebrochen. Sie entwendeten daraus ein GPS-Gerät im Wert von etwa 7000 Euro. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Hof eines dortigen landwirtschaftlichen Betriebes. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

