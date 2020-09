Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Radfahrer bei Unfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 04.09.2020, gegen 8.30 Uhr, wurde ein Radfahrer im Kreisverkehr in der Hebelstraße angefahren und schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 69-jährige Radfahrer im Kreisverkehr und wurde hier von einem, in den Kreisverkehr einfahrenden Lkw-Fahrer übersehen. Durch den leichten Zusammenstoß und den anschließenden Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

