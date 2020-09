Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach-Leiselheim: Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Gemeinde Sasbach, OT Leiselheim:

Am frühen Sonntagmorgen, 06.09.2020, gegen 04:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriges Mädchen von einem Pkw angefahren und dabei schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte sich die Jugendliche, vermutlich aufgrund ihrer starken Alkoholisierung, auf einen Rebweg am Ortsrand von Leiselheim vor einen dort geparkten Pkw. Die Fahrzeugführerin, welche später zu ihrem Pkw kam, übersah in der Dunkelheit die Schlafende und verletzte diese beim Anfahren mit ihrem PKW schwer. Die Jugendliche wurde zur medizinischen Versorgung stationär in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall und den ungewöhnlichen Umständen dauern beim Polizeirevier Emmendingen an.

