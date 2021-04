POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 11.04.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Westoverledingen - Am Sonntag um 00:40 Uhr kam es im Hasenweg in Westoverledingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Mann aus Westoverledingen mit seinem Pkw mit einem Baum kollidiert ist. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung fest. Eine Überprüfung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 0,63 Promille. Der Mann wurde auf Grund seiner Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Dort ist ihm zudem eine Blutprobe entnommen worden. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Weener - Am Samstag hat sich gegen 10:30 Uhr in St. Georgiwold eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Einem 29-jährigen Pkw-Fahrer aus Weener, der die Straße St. Georgiwold in Fahrtrichtung Soltborg befuhr, kam dabei ein schwarzer Pkw entgegen, der die Mittellinie überquerte und sich auf der Fahrspur des Weeneraners befand. Dieser verlor bei dem notwendigen Ausweichmänover die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Baum. Am Pkw entstand Sachschaden. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Der Pkw-Führer des schwarzen Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei hat vor Ort eine Unfallaufnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Kirche

Leer - Zwischen dem 04.04.2021 und dem 09.04.2021 kam es zu einem versuchten Diebstahl aus der St. Michael-Kirche in der Kirchstraße in Leer. Ein unbekannter Täter versuchte dabei gewaltsam zwei Operkästen aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

