POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Lkw mit schadhaftem Reifen

Am 13.04.2021 wurde im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Kontrolle durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei ein Lkw auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Emden in Höhe der Anschlussstelle Leer-West überprüft. Bei der Sichtkontrolle am Fahrzeug wurde festgestellt, dass ein Reifen des Sattelaufliegers derart beschädigt war, dass eine Weiterfahrt des Lkw-Gespanns aus gefahrenabwehrenden Gründen nicht möglich war. Dem 55-jährige Fahrzeugführer aus Bayern wurde die Weiterfahrt mit dem schadhaften Reifen untersagt. Ebenso wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht

Am 12.04.2021 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Papenburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer führte nach bisherigen Erkenntnissen ein Parkmanöver an der Örtlichkeit durch und beschädigte dadurch einen ordnungsgemäß geparkten blauen Pkw BMW am Kotflügel und der Beifahrertür auf der rechten Seite. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Westoverledingen in Verbindung zu setzen.

