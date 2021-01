Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dies und Das.

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Meinerzhagen Einbrecher in Lager Am Darmcher Grund hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Lagers einer dortigen Firma auf. Die Einbrecher durchsuchten den Gebäudekomplex und nahmen mehrere Fahrzeugschlüssel von Firmenfahrzeugen mit. Feststellzeit: Mittwoch, 13.01.2021, gegen 22:30 Uhr. Es entstand Sachschaden. Eine genaue Auflistung weiterer Beute und Sachschäden muss noch erfolgen.

Garage leergeräumt. In Kierspe an der Kölner Straße öffneten unbekannte Täter ein Garagentor und klauten u.a. ein eine Leiter, einen Hochdruckreiniger, ein Pedelec der Marke PegasusTyp Premio E 8 sowie diverse Fahrradanbauteile. Tatzeitraum: 12.01., 12 Uhr - 13.01., 06 Uhr.

Weihnachtsdeko geklaut In der Thingslindestraße klauten unbekannte Diebe in der Nacht zum 12.01.2021 die am Eingang aufgebaute Weihnachtsdeko (Blumenkübel mit Drahtkorb, Kranz, Glaskugel mit Beleuchtung).

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

