Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen verschrecken Schuleinbrecher

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Trio schlug am Sonntag, 22.10.2020, an zwei Schulen an der Stapenhorststraße Fensterscheiben ein - Zeugen gesucht.

Eine 23-jährige Bielefelderin und ein 27-jähriger Bielefelder beobachteten gegen 21:38 Uhr drei Männer an einer Schule nahe der Straße Wickenkamp. Das Trio machte sich an einem Fenster zu schaffen, indem sie zunächst die runtergelassenen Lamellen hochschoben und dann die Scheiben mit einem Gegenstand einschlugen. Als die Zeugen näher herantraten bemerkten die Männer sie und ergriffen die Flucht.

Sie liefen in Richtung einer weiteren Schule an der Ecke Stapenhorststraße / Kurt-Schumacher-Straße und schlugen dort die Fensterscheibe eines Bungalows ein. Direkt im Anschluss flüchteten sie in einen Park in Richtung Jakob-Kaiser-Straße.

Zwei Personen waren zwischen 170 cm und 180 cm groß, der dritte war etwas kleiner. Alle drei waren dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

