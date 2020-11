Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann bewirft Passanten mit Steinen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Die Polizei Bielefeld sucht Personen, die am Mittwoch, 14.10.2020, an einem Discounter an der Straße An der Tonkuhle von einem Mann mit Steinen beworfen wurden.

Ein Zeuge meldete sich gegen 08:25 Uhr bei der Leitstelle der Polizei, weil er beobachtet hatte, dass ein ihm unbekannter Mann mit tennisballgroßen Steinen erst auf einen Mann zielte und dann nach einer Frau warf.

Der Mann ging in einem Abstand von drei bis vier Metern von dem Steinewerfer entfernt und konnte dem Geschoss ausweichen. Er war etwa 40 bis 50 Jahre alt und trug eine schwarze Hose und eine graue Mütze.

Danach flog ein Stein in die Richtung einer Frau ohne sie zu treffen. Sie war zwischen 35 und 45 Jahre alt und hatte mittellange, blonde Haare. Sie trug eine blauschwarze Winterjacke und einen Schal.

Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Steinewerfer ausfindig machen. Die Beschreibung passte zu einem 56-jährigen Bielefelder, der sich noch in der Nähe des Discounters aufhielt. Jedoch waren die beiden Passanten, auf die der 56-Jährge geworfen hatte, bereits verschwunden.

Sie werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 zu melden.

