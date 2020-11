Polizei Bielefeld

Am Abend des 21.11.2020 gegen 21:05 Uhr ereignete sich auf der A33 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Schloß Holte und dem AK Bielefeld ein Verkehrsunfall, bei dem die verursachende Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde. Im Bereich der Auffahrt Schloß Holte geriet die 42jährige Fahrerin aus dem Bereich Schlangen mit dem PKW Renault gegen die Mittelschutzplanke. Hierdurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden BMW aus Bielefeld. Die Verursacherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 56jährige Fahrer des BMW zog sich leichte Verletzungen zu. Der verursachende Renault wurde so stark beschädigt, dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. An zwei weiteren PKW, die über Trümmerteile der beiden Fahrzeuge fuhren, entstand leichter Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde vorhergehender Alkoholkonsum festgestellt. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Osnabrück für ca. 40 Minuten gesperrt werden. Aufgrund relativ geringen Verkehrsaufkommens hielten sich die Verkehrsstörungen in Grenzen. Um 21:45 Uhr wurde der erste Fahrstreifen in Richtung A2 wieder freigegeben.

