Polizei Bielefeld

POL-BI: Ku

Bielefeld-Brackwede, OWD

A33, erster Glätteunfall, Verdacht Trunkenheit

BielefeldBielefeld (ots)

In der Auffahrt vom Ostwestfalendamm auf die Autobahn A33 in Richtung Osnabrück ereignete sich am Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr ein Unfall mit hohem Sachschaden. Im Bereich der Auffahrt auf die Autobahn kam ein 28jähriger Mann aus Peine mit einem PKW BMW mutmaßlich aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab. Am PKW entstand hoher Sachschaden, der Fahrzeugführer verletzte sich leicht und wurde zur Abklärung mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für das Führen des PKW unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Beim Fahrzeugführer wurde daher die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, das Führen fahrerlaubnispflichtigter Fahrzeuge wurde untersagt. Verkehrsstörungen waren aufgrund der geringen Verkehrsdichte nicht zu verzeichnen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell