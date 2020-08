Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zusammenstoß mit Radfahrer - 58-Jähriger mit 3,24 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Schöningen, OT Esbeck, Hauptstraße 02.08.2020, 16.30 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Hauptstraße in Esbeck. Dabei hatten alle Beteiligten Glück im Unglück, dass nicht Schlimmeres passiert ist.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei befuhr gegen 16.30 Uhr ein 29 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Schöningen mit seinem VW Golf die Hauptstraße in Esbeck in Richtung Helmstedt. Zwischen den Straßen Quellenweg und Ostlandstraße bemerkte er einen an einer Verkehrsinsel wartenden 58 Jahre alten Radfahrer aus Schöningen, der augenscheinlich die Fahrbahn queren will.

Der 29-Jährige verringerte seine Geschwindigkeit. Als er sich in Höhe des Radfahrers befindet befährt dieser plötzlich und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung kommt es zum Zusammenstoß. Durch ein zeitgleich eingeleitetes Ausweichmanöver gerät der Golf auf die Verkehrsinsel und der Radfahrer wird gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Anschließend fällt er auf die Fahrbahn und kommt halb unter dem VW Golf zum Liegen.

Hierbei zieht er sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Durch Ersthelfer wird der Verletzte zunächst versorgt. Während der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Verletzten Radfahrers wird die Hauptstraße voll gesperrt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei wird starker Alkoholgeruch bei dem 58 Jahre alten Mann aus Schöningen festgestellt. Ein Atemalkoholtest erbrachte stattliche 3,24 Promille. Der 58-Jährigen wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht, wo ihm neben der Wundversorgung auch eine Blutprobe entnommen wurde. Die Untersuchung des 58-Jährigen ergab, dass er bei dem Verkehrsunfall nur leichte Verletzungen davongetragen hatte.

