Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auseinandersetzung im Kaufhof - vier Personen leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kaufhof 02.08.2020, 04.30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen gerieten in der Straße Kaufhof mehrere Personen aneinander. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand kam es gegen 04.30 Uhr im Bereich einer Lokalität zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die plötzlich eskalierte. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Darunter ein 25, 26, 27 und 32 Jahre alter Wolfsburger. Der 27-Jährige und der 32-Jährige wurden dabei im Wolfsburger Klinikum behandelt. Ein 39 Jahre alter Wolfsburger, der zu dem Sachverhalt befragt werden sollte, leistete heftigen Widerstand und musste zunächst ins Polizeigewahrsam und anschließend in eine Fachklinik verbracht werden.

Da alle Beteiligten unter dem starken Einfluss von alkoholischen Getränken standen, konnte eine genaue Tatabfolge noch nicht rekonstruiert werden. Von daher sucht die Polizei Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

