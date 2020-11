Polizei Bielefeld

POL-BI: Dringend tatverdächtiger Brandstifter ermittelt

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 19.11.2020, führten Ermittler des Kriminalkommissariats 11 eine Wohnungsdurchsuchung bei einem 55-jährigen Bielefelder durch. Der Mann steht im Verdacht am 10.10.2020 ein vor der Stadthalle geparktes Fahrzeug angezündet zu haben.

Am frühen Samstagmorgen, 10.10.2020, war das Firmenfahrzeug eines 42-jährigen Rietbergers am Willy-Brandt-Platz das Ziel eines Brandstifters geworden. Durch die Hitzeentwicklung war auch die Stadthalle beschädigt worden. Ein Sachschaden von rund 70.000 Euro wurde beziffert.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein polizeibekannter Bielefelder ins Visier der Kriminalbeamten. Infolgedessen wurde einem Antrag auf Wohnungsdurchsuchung des Mannes durch die Staatsanwaltschaft stattgegeben.

Der dringend Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung angetroffen. In den durchsuchten Räumlichkeiten konnten mehrere Indizien aufgefunden werden, die den Bielefelder mit der Tat am 10.10.2020 in Verbindung bringen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell