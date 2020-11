Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber fordert Bargeld auf offener Straße

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter bat am Freitag, 20.11.2020, einen Bielefelder an der Straße Am Bahnhof um Zigaretten und forderte dann die Herausgabe seines Geldes - Zeugen gesucht.

Ein 43-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 15:45 Uhr an der Herbert-Hinnendahl-Straße im Bereich des Bahnhofs auf. Dort sprach ihn ein Mann in arabischer Sprache an und bat ihn um eine Zigarette. Der 43-Jährige willigte auf seinen Wunsch ein und begab sich mit dem Mann zum Auto. Dies stand auf einem Parkplatz vor einem Hotel an der Straße Am Bahnhof, zwischen der Nahariyastraße und der Herbert-Hinnendahl-Straße.

Dort angekommen holte der unbekannte Täter unvermittelt ein Messer aus seiner Jackentasche und forderte den Bielefelder auf, all sein Geld herauszugeben. Der 43-Jährige holte daraufhin seine Geldbörse hervor und der Räuber nahm sich die Scheine daraus.

Anschließend flüchtete er in Richtung Nahariyastraße.

Der Bielefelder erinnert sich, dass der Räuber circa 20 bis 30 Jahre alt war und nur etwa 1,60 Meter groß. Er war mit einem dunklen Sportanzug bekleidet und trug eine Alltagsmaske.

Beamte des Kriminalkommissariats 14 richten sich nun an die Personen, die sich an diesem Freitagnachmittag in der Nähe des Bahnhofes aufgehalten haben. Sollten Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden Sie gebeten sich bei der Polizei unter der 0521-5450 zu melden.

