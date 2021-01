Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch angezeigt.

Menden (ots)

Innerhalb der letzten drei Tage versuchten unbekannte Einbrecher am Bräukerweg, durch Hochschieben eines Rollos, über die dahinterliegende Terrassentür ins Haus zu gelangen. Dieser Versuch schlug fehl und die Täter flüchteten, ohne Beute zu machen. Sie hinterließen Sachschaden. Im Lahrfeld versuchten Unbekannte eine Tür zu einer leerstehenden Wohnung aufzuhebeln ( Tatzeitraum die letzten 7 Tage). Dieser Versuch schlug fehl, die Täter gelangten nicht in die Wohnung, hinterließen aber Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Einbruchsversuchen nimmt die Polizei in Menden entgegen. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

