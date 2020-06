Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080620-442: Einbrecher entschuldigt sich höflich und flüchtet mit Beute

Lindlar (ots)

Während eines nächtlichen Einbruchs in ihr Ferienhaus wachte die 64-jährige Bewohnerin auf und erkannte eine männliche Person in ihrem Schlafzimmer.

Zwischen 2 Uhr und 7:30 Uhr drang am Sonntag (7. Juni) ein bislang unbekannter Mann in ein Ferienhaus im Schwalbenweg in Lindlar ein. Der Einbrecher durchwühlte die Schränke in Flur und Wohnzimmer und stahl Bargeld. Als er die Tür zum Schlafzimmer öffnete, wachte die 64-jährige Bewohnerin auf. Er entschuldigte sich mit den Worten: "Oh Entschuldigung. Die Haustür war auf!" für die Störung und verließ anschließend, mit seiner Beute, das Ferienhaus. Die Haustür zog er hinter sich zu.

Bei dem Eindringling soll es sich um einen etwa 1,70 bis 1,75 m großen, kräftigen Mann gehandelt haben. Er trug eine Brille und sprach Hochdeutsch.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

