Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche angezeigt.

Hemer (ots)

Haarweg Unbekannte Einbrecher waren am gestrigen frühen Abend im Bereich des Haarweges erfolgreich. Eine Zeugin roch beim Öffnen der Haustüre gegen 18:35 Uhr einen starken Parfümduft und hörte verdächtige Geräusche. Sie verließ das Haus und verständigte die Polizei. Diese stellte fest, dass unbekannte Täter die Terrassentür aufgehebelt und eingebrochen waren. Sie hatten die Räume und Behältnisse durchsucht. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Bei einem weiteren Haus in der gleichen Straße stellte der Geschädigte gegen 19 Uhr fest, dass seine Terrassentür aufgehebelt worden war. Auch hier hatten die Einbrecher das Haus/Räume und Behältnisse durchsucht. Eine Aufstellung der Beute muss noch erfolgen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des Haarweges nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell