BPOL-H: Festnahme im Bahnhof Laatzen Laatzen am Freitag, 11.12.2020, 20:20 Uhr

Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu teils massiven Sachbeschädigungen im Messebahnhof kam, hat die Bundespolizei die Präsenz deutlich erhöht- mit Erfolg. Es konnten mehrere jugendliche Randalierer ermittelt werden.

Am Freitag nahmen die Beamten einen alkoholisierten 16-Jährigen fest. Der bei der Bundespolizei 47 Mal wegen Fahrausweisdelikten in Erscheinung getretene war als jugendlicher Vermisster zur Ingewahrsamnahme von der Polizei Hannover ausgeschrieben. Darüber hinaus bestand noch eine Ausschreibung zur Festnahme vom Amtsgericht Neustadt am Rübenberge, weil er noch 14 Tage Dauerarrest absitzen muss. Trotz Corona-Auflagen wurden die Ausschreibungen vollstreckt und der gebürtige Celler sitzt nun in der Jugendarrestanstalt Neustadt in der Zelle.

