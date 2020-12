Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrräder im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

53881 Euskirchen-Euenheim53881 Euskirchen-Euenheim (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (7.40 Uhr) befuhr ein 16-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Fahrrad den Radweg an der Bundesstraße 266 in Richtung Euenheim. Am Ortausgang Euskirchen kam ihm ein elfjähriger Fahrradfahrer entgegen. Beide Radfahrer berührten sich und der Elfjährige stürzte auf den Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

