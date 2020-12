Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Warenbetrüger erwischt

53909 Zülpich53909 Zülpich (ots)

Als ein Auslieferungsfahrer auf dem Hertener Weg ein Paket abgeben wollte, wurde er von einem vorm Haus wartenden Mann angesprochen. Er gab an, an der Örtlichkeit zu wohnen und auf die Lieferung eines Handys zu warten. Um seiner Aussage Nachdruck zu verleihen, übergab er dem Fahrer seinen Personalausweis. Der Auslieferungsfahrer fühlte sich überfordert und bat einen Kollegen um Unterstützung. Dieser Fahrer war ebenfalls im Bereich Zülpich unterwegs. Vor dessen Eintreffen erledigte der Fahrer die erforderlichen Maßnahmen zur Übergabe des Paketes. Als der übergebene Personalausweis des Tatverdächtigen zu Boden fiel und der Fahrer sich danach bückte, griff der Dieb nach dem Paket und flüchtete. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Flüchtende im Bereich der Bundesstraße 265 in einem Feld angetroffen werden. Zur Personalienfeststellung wurde er vorläufig festgenommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem an den Kurierfahrer übergebenen Ausweis um eine Komplettfälschung handelte. Die tatsächlichen Personalien konnte ermittelt werden. Das gestohlen Handy hatte der 47-jährige Duisburger nicht mehr bei sich.

