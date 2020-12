Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kompaktlader gestohlen

53919 Weilerswist-Ottenheim53919 Weilerswist-Ottenheim (ots)

Von einer Baustelle an der Jünkerather Straße entwendeten Unbekannte einen Kompaktlader. Montagmorgen (7.15 Uhr) war einem Angestellten der Firma der Diebstahl aufgefallen. Zuletzt hatte er die selbstfahrende Arbeitsmaschine am 24.11.2020 noch auf der Baustelle gesehen. Offenbar wurde die Baumaschine an Ort und Stelle auf ein Transportfahrzeug aufgeladen.

