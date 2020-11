Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülltonne verursachte offenbar Kleinfeuer

53945 Blankenheim-Hüngersdorf53945 Blankenheim-Hüngersdorf (ots)

Ausgehend von dem Brand einer Mülltonne geriet am heutigen Montagmorgen (10 Uhr) auch eine Buchenhecke am Knurberger Weg in Brand. Die Ursache der Brandentwicklung ist zurzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Mülltonne wurde komplett zerstört.

