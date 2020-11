Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gestohlener Roboter lagen in Garage

53881 Euskirchen-Billig53881 Euskirchen-Billig (ots)

Zwei Mähroboter entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag von einem Vereinsgelände an der Landstraße 178. Diese konnten Freitagabend (18.10 Uhr) in einer Garage im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Münstereifeler Straße geortet werden. Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten vor Ort ergaben, dass der Garageninhaber die beiden Rasenmäherroboter von einem Freund gekauft habe. An den Namen des guten Freundes konnte sich der Mann nicht mehr erinnern.

