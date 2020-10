Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Versuchte Sachbeschädigung an geparktem Pkw - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Löffingen;]

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch, 21.10.2020, auf Donnerstag, 22.10.2020, in der Ringstraße in Löffingen versucht, die Seitenscheibe eines dort parkenden Pkw einzuschlagen.

Nachdem dies misslang, entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

E.U. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell