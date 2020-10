Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht B31

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler;]

Am Donnerstag, 22.10.2020, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich auf der B31, zwischen Rötenbach und Löffingen ein Verkehrsunfall. Einem 67-jährigen Pkw-Fahrer kam dort ein überholender Transporter auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Frontal-Kollission zu vermeiden, musste er seinen Pkw stark abbremsen. Der hinter ihm fahrende Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr in der Folge auf den bremsenden Pkw auf. Der überholende Transporter setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Neustadt fort, obwohl er als eigentlicher Unfallverursacher vor Ort bleiben müsste. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von 1600 Euro. Die Fahrzeugführer blieben jeweils unverletzt.

Die Polizei Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell