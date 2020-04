Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Huttenheim - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 10.000 euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Huttenheim. Ein 28-Jähriger wollte gegen 17.30 Uhr aus einer Parklücke ausfahren und auf der Fahrbahn der Rheinstraße wenden. Als ein Pkw-Fahrer dies bemerkte und wartete, fuhr der 28-Jährige los und wendete seinen Pkw. In diesem Moment überholte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer dem wartenden Pkw und stieß mit dem Fahrzeug des 28-Jährigen zusammen. Beide Beteiligte wurden vor durch den Rettungsdienst erstversorgt. Der 28-Jährige wurde anschließend in eine Klinik gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

