Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Ermittlungen gegen zwölf Tatverdächtige wegen Besitzes und Verbreiten von Kinderpornografie

Freiburg (ots)

Die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen ist im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen einen im Landkreis Waldshut wohnhaften Mann wegen Besitzes und Verbreiten von Kinderpornografie zwölf weiteren Tatverdächtige auf die Spur gekommen. Gegen den Mann waren zwei Strafanzeigen erstattet worden, in Folge derer Beweismittel bei dem Tatverdächtigen beschlagnahmt wurden. Bei der Auswertung konnte nicht nur der Tatverdacht gegen den Mann erhärtet werden, sondern Erkenntnisse zu weiteren Tatverdächtigen gewonnen werden, mit denen der Mann aus dem Landkreis kinderpornographisches Material getauscht oder solches verschickt und erhalten hatte. Die Kommunikation fand über Messengerdienste statt. Elf dieser Kontakte konnten identifiziert werden und agieren aus Deutschland heraus. Bei den identifizierten Personen handelt es sich um neun Männer und eine Frau im Alter zwischen 20 und 61 Jahren sowie einen Jugendlichen. Fünf dieser Personen sind bereits einschlägig in Erscheinung getreten. Gegen diese elf Personen wurden durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Ermittlungsverfahren eingeleitet und an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden im gesamten Bundesgebiet abgegeben. Die Erkenntnisse über den zwölften identifizierten ausländischen Kontakt wurden dem Bundeskriminalamt übermittelt. Der vorbestrafte Tatverdächtige aus dem Landkreis befindet sich in Haft.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell