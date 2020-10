Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Streit - Delle in Autotür - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Das Resultat eines Streites in Waldshuter Innenstadt war am Samstag, 17.10.2020, eine beschädigte Autotür. Kurz vor 12:00 Uhr waren in der Straße Im Wallgraben ein 32 Jahre alter Autofahrer und ein 26-jähriger Fußgänger zunächst verbal aneinandergeraten. Der Grund soll gewesen sein, dass der Autofahrer wegen des Fußgängers und seiner Begleiterinnen abbremsen musste. Schließlich soll der Fußgänger gegen die Autotür getreten haben. Diesem Vorwurf widerspricht der Fußgänger und spricht von einer schützenden Handlung, als die Tür aufging. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Zeugen, sich zu melden.

