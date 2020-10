Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Rauchentwicklung aus Kartonagen-Container - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 22.10.2020, hat Rauchentwicklung aus einem Kartonagen-Container in Lottstetten zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 21:30 Uhr war der Rauch von einem Mitarbeiter eines Discounters gemeldet worden. Dort stand der Entsorgungscontainer außerhalb des Gebäudes. Die Feuerwehr Lottstetten rücke mit zwei Fahrzeuge aus. Ein offenes Feuer gab es nicht, es wurde auch kein Sachschaden verursacht. Vermutlich dürfte ein illegal entsorgtes Tablet für die Rauchentwicklung verantwortlich gewesen sein. Dieses konnte zwischen den Kartonagen gefunden werden und wies Brandspuren auf. Es dürfte von einem Unbekannten in eine Sammelbox im Markt geworfen worden sein. Über eine Metallschnecke wird dieser Inhalt in den Container transportiert und dabei dürfte sich das Tablet entzündet haben.

