Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brand eines Anhängers - Feuerwehreinsatz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 23.10.2020, gegen 04:30 Uhr, brannte auf der Hauptstraße der Inhalt eines PKW-Anhängers. Ein Zeuge bemerkte zuvor eine Rauchentwicklung und meldete dies der Polizei. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR an den Anhänger. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht zur Klärung der Ursache Zeugen.

