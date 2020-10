Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Suche nach verletztem Kind

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:10 Uhr wurde ein Kind in der Friedrich-Heene-Straße von einem Auto angefahren. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte dieses an der Ecke Wittelsbachstraße übersehen, so dass es zu Zusammenstoß kam. Das Kind fuhr zum Unfallzeitpunkt mit einem Cityroller. Nach dem Unfall fuhr das Kind in Richtung Parkinsel weg. Es soll sich um einen 8 - 10-jährigen Jungen gehandelt haben. Der Junge soll Schmerzen am Bein gehabt haben. Die Polizei bittet die Eltern des Kindes sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell